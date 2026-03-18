Суспiльство

В Україну йде похолодання

У середу, 18 березня, по всій території України встановиться похмура погода. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мряки. У північних та західних регіонах подекуди можливий дощ із мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температурні показники розподіляться наступним чином:

  • Вночі: від -2°C до +3°C;

  • Вдень: від +5°C до +10°C;

  • У південно-західних областях: повітря прогріється до +7…+12°C.

Погода у столиці У Києві весь день буде хмарним. Зранку очікується дрібний дощ, проте ближче до полудня він має припинитися. Решта дня пройде без осадків.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

погодапохолоданнядощ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Популярнi статтi