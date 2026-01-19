РФ намагається створити «енергетичні острови» в Україні

Росія реалізує стратегію з роз’єднання єдиної енергетичної системи України, намагаючись створити ізольовані «енергетичні острови». Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні удари та заяви офіційних осіб.

За даними експертів, ключова мета ворога — відрізати споживачів від систем виробництва та передачі електроенергії, розділивши мережу на частини вздовж умовного «східно-західного розриву».

Ядерний шантаж та загроза підстанціям

Особливу тривогу викликають плани РФ щодо атак на критичну інфраструктуру атомних станцій. Аналітики посилаються на дані ГУР та заяву Президента Володимира Зеленського про те, що Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС.

Ключові факти з останніх звітів:

Мета ворога: Повністю відключити АЕС від загальної мережі, що залишить мільйони українців без світла та тепла.

Реальні пошкодження: За даними МАГАТЕ, протягом минулого тижня через обстріли було пошкоджено електропідстанцію, важливу для забезпечення Чорнобильської АЕС.

Постійна небезпека: На всіх п’яти ядерних об’єктах України регулярно фіксується військова активність або оголошується повітряна тривога.

Дефіцит генерації в зимовий період

Наразі енергосистема України працює в умовах значного навантаження. Для стабільного проходження зими країні необхідно близько 18 ГВт електроенергії. Проте, за словами Президента Зеленського, поточне виробництво становить лише 11 ГВт.

Експерти ISW попереджають: якщо російські атаки призведуть до відключення хоча б однієї АЕС від енергосистеми, цей показник критично впаде, що призведе до тривалих блекаутів по всій країні.

Створення «енергетичних островів» є частиною ширшої стратегії Кремля з дестабілізації тилу та знищення життєздатності української економіки в зимовий період.