Трампу більше не кент: очільник NCTC США відмовився підтримувати війну з Іраном

Очільник Національного контртерористичного центру США Джо Кент оголосив про відставку, пояснивши рішення тим, що не може «з чистою совістю підтримувати» ізраїльсько-американську військову операцію в Ірані.

Документ з поясненням він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Кента, Іран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася «під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі».

«На початку цієї адміністрації високопоставлені ізраїльські чиновники та впливові представники американських ЗМІ розгорнули дезінформаційну кампанію, яка повністю підірвала платформу "Америка понад усе" та посіяла провоєнні настрої, щоб заохотити до війни з Іраном. Цю ехо-камеру використано, щоб обдурити вас, змусивши повірити, що Іран становить безпосередню загрозу для США, і що якщо ви завдасте удару зараз, то буде ясний шлях до швидкої перемоги. Це була брехня, і це та сама тактика, яку ізраїльтяни використовували, щоб втягнути нас у катастрофічну війну в Іраку», — написав Кент.

Він закликав не повторювати колишніх помилок та наголосив, що не може підтримати «відправку наступного покоління воювати і вмирати у війні, яка не служить жодній користі американському народу і не виправдовує ціну американських життів».

«Я молюся, щоб ви задумалися над тим, що ми робимо в Ірані та для кого ми це робимо… Ви можете змінити курс і прокласти новий шлях для нашої країни, або ж дозволити нам ще більше скотитися до занепаду та хаосу. Ви тримаєте карти в руках. Для мене було честю служити у вашій адміністрації та служити нашій великій країні», — додав Кент.

28 лютого Ізраїль і США атакували столицю Ірану, Тегеран. Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові розпочали «велику бойову операцію» проти Ірану з метою «усунення неминучих загроз з боку іранського режиму».

Він звинуватив іранську владу у «фінансуванні та тренуванні бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині». За словами Трампа, метою операції є «руйнування іранської ракетної промисловості та флоту», а також «забезпечення неможливості дестабілізації світу».