У Кремлі прокоментували чутки про «енергетичне перемир’я» з Україною

У російському медіапросторі поширюється інформація про нібито досягнуті домовленості щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на ці заяви, проте чіткої відповіді не надав.

Позиція Кремля

Під час щоденного брифінгу представники російських ЗМІ попросили Пєскова підтвердити або спростувати дані про переговори щодо заборони ударів по енергетиці. Речник Кремля вирішив ухилитися від прямої відповіді.

«Ні, я не можу поки що це коментувати», — заявив Пєсков, фактично залишивши питання відкритим.

Що спровокувало обговорення

Зранку у четвер, 29 січня, російські так звані «воєнкори» почали масово поширювати повідомлення про запровадження «режиму тиші». За їхньою версією, з 07:00 збройним силам РФ нібито заборонено завдавати вогневого ураження по:

будь-яких об’єктах у Києві та Київській області;

об’єктах енергетичної інфраструктури по всій території України.

Реакція української сторони

Офіційного підтвердження цієї інформації від українського державного чи військового керівництва немає. Водночас військові експерти та моніторингові канали закликають громадян до максимальної пильності.

Сергій Стерненко , громадський діяч та волонтер, назвав ці повідомлення черговим «вкидом» і закликав не довіряти заявам ворожої сторони.

Популярний моніторинговий канал «Миколаївський Ваньок» також радить бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, попри будь-які чутки у мережі.

Наразі ситуація виглядає як чергова інформаційна операція РФ, спрямована на дезорієнтацію суспільства.