Удари по енергетиці — лише прикриття: Міненерго назвало реальну мету РФ

З вересня Росія здійснила понад 2000 ударів по енергомережах України та близько 440 атак безпосередньо по енергетичних об’єктах, що суттєво ускладнило роботу енергосистеми в умовах опалювального сезону.

У Міністерстві енергетики заявили, що повне занурення України в блекаут не є головною метою російських атак по енергетичній інфраструктурі. Виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що обстріли енергетичних об’єктів Росія використовує насамперед як інструмент психологічного тиску на українське суспільство. За його словами, ключовим завданням ворога є не тотальне знеструмлення країни, а створення атмосфери нестабільності та страху, особливо в зимовий період.

У Міненерго пояснили, що відсутність електроенергії та теплопостачання взимку має значно сильніший вплив на моральний стан населення. Саме тому російські удари дедалі частіше спрямовані не лише на електромережі, а й на об’єкти теплогенерації, зокрема теплоелектроцентралі.

Некрасов наголосив, що мета таких дій — посіяти паніку, підірвати стійкість суспільства та спробувати його розколоти. Зокрема, ворог намагається маніпулювати темою нерівномірних відключень електроенергії в різних регіонах, поширюючи дестабілізаційні наративи.

У міністерстві також звернули увагу, що російські війська намагаються завдавати ударів по інфраструктурі таким чином, аби порушити цілісність енергосистеми. Це ускладнює постачання електроенергії, зокрема на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережної України.

Водночас у Міненерго зазначили, що у разі припинення атак на енергетичну інфраструктуру Україні знадобиться близько двох місяців для повного відновлення стабільної роботи енергосистеми без застосування відключень.

Як повідомляло раніше ForUa, росія перейшла до тактики локальних знеструмлень і вибивання підстанцій.