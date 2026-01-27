Окупанти стягують важке озброєння на Олександрівський напрямок

Російські війська перекидають артилерійські підрозділи з Південно-Слобожанського напрямку на Олександрівський для посилення вогневого тиску. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, противник зосереджує на Олександрівському напрямку артилерію різних типів, зокрема гаубиці, самохідні артилерійські установки та танки.

Волошин уточнив, що йдеться про підрозділи 165-ї артилерійської бригади 35-ї армії РФ. Загалом ворог перекидає кілька десятків одиниць артилерійського озброєння та бронетехніки для нарощення інтенсивності обстрілів.

