Окупанти випробують нову тактику прориву української ППО

Росія почала використовувати проти України нову модель швидкісного ударного безпілотника — «Герань-5», який може суттєво ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Два дрони цього типу вже були збиті на початку року: один — поблизу Києва, інший — у районі Дніпра. Це свідчить про початок бойового застосування нової модифікації, повідомляє The Guardian.

«Герань-5» оснащений китайським турбореактивним двигуном і має видовжений циліндричний корпус із крилами, що робить його схожим на невеликий літак. Така конструкція суттєво відрізняється від попередніх версій «Гераней», які базувалися на дельтаподібному іранському дроні Shahed.

Ключова особливість нового безпілотника — швидкість до 600 км/год, що значно перевищує показники реактивного «Герань-3», який розвивав не більше 400 км/год. Через це час реагування для української ППО суттєво скорочується, що робить перехоплення складнішим.

За наявною інформацією, «Герань-5» має дальність польоту трохи менше 1 000 км і здатний нести бойову частину масою до 90 кг. Також не виключається, що терористи можуть працювати над збільшенням радіуса дії таких дронів, зокрема шляхом їх запуску з пілотованих літаків у повітрі.

Аналітики зазначають, що поява «Герань-5» вказує на зміну підходу Росії до війни дронів. Кремль дедалі більше робить ставку не на масові одночасні запуски, а на технологічно складніші та швидші безпілотники, здатні проривати систему ППО.

Паралельно РФ модернізує й інші дрони. Зокрема, збільшується кількість «Шахедів», оснащених онлайн-камерами та радіомодемами, а раніше українська розвідка повідомляла про можливе оснащення «Герань-2» переносними зенітними ракетами для протидії українській авіації.

