Столиця

Вступ-2026: абітурієнтів очікують несподівані нововведення

У 2026 році правила вступу до вищих навчальних закладів України змінюються. Головна новина для абітурієнтів — тепер більшість університетів самостійно визначатимуть мінімальний конкурсний бал для вступу. Такі зміни передбачені проєктом Порядку прийому на навчання до ЗВО. Водночас для окремих спеціальностей держава залишає жорсткі вимоги, які обійти не вийде.

Конкурсний бал у 2026 році, як і раніше, формуватиметься на основі результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестові бали з кожного предмета переводитимуть у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою, враховуючи вагові коефіцієнти предметів, визначені Міністерством освіти і науки для кожної спеціальності.

Для спеціальностей із фіксованим мінімальним порогом конкурсний бал не може бути нижчим за 150. До цього переліку входять:

- економіка та міжнародні економічні відносини,

- міжнародні відносини,

- публічне управління та адміністрування,

- право та міжнародне право,

- медичні спеціальності: медицина, педіатрія, стоматологія, медична психологія, фармація.

Для всіх інших спеціальностей мінімальний конкурсний бал на бюджет за загальною середньою освітою не може бути нижчим за 130. Університети отримують більше свободи та можуть самостійно встановлювати власні мінімальні бали у Правилах прийому, якщо спеціальність не входить до списку з фіксованими вимогами.

Автор: Тетяна Андрійко

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

вишіНМТвступ-2026конкурсний бал
