НМТ -2026: стали відомі всі дати, предмети та формат тестування

Міністерство освіти і науки України визначило строки проведення Національного мультипредметного тесту у 2026 році. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, документ зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Як повідомляється, вступні випробування до закладів вищої освіти проходитимуть у дві сесії. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, додаткова — з 17 до 24 липня.

Також затверджено графік проведення вступних іспитів до магістратури та аспірантури. Основна сесія Єдиного вступного іспиту та Єдиного фахового вступного випробування для магістрів відбудеться з 26 червня до 14 липня, додаткова — з 3 до 21 серпня. Для вступу до аспірантури основна сесія триватиме з 14 до 29 липня, додаткова — з 24 до 28 серпня. Окремо передбачені спеціально організовані сесії ЄВІ у вересні.

Проведення всіх вступних випробувань у 2026 році забезпечуватиме Український центр оцінювання якості освіти. Тестування проходитиме у формі комп’ютерного тесту із застосуванням процедур зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2026 році НМТ проводитиметься з 12 навчальних предметів. Обов’язковими для всіх вступників є українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет учасники обиратимуть самостійно під час реєстрації.

Тест складатиметься в один день у два етапи. Під час першого учасники виконуватимуть завдання з української мови та математики, після перерви — з історії України та обраного предмета.

Крім того, передбачено офіційний переклад завдань з окремих предметів кількома мовами для вступників, які здобували повну загальну середню освіту відповідною мовою.

Національний мультипредметний тест у 2026 році застосовуватиметься для вступу на програми фахового молодшого бакалавра, бакалавра, а також на окремі магістерські спеціальності на основі повної загальної середньої освіти.

