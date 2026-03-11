Організаторам схем ухилення від мобілізації загрожує до 10 років ув’язнення

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала організаторів схем, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації через підроблення документів або незаконний виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними СБУ, вартість таких послуг становила від 5 до 16 тисяч доларів. Схеми діяли у Києві, Чернігові, а також у Вінницькій, Закарпатській і Львівській областях.

У Києві правоохоронці викрили посадовця штабу однієї з військових частин, який, за даними слідства, домовлявся про фіктивне оформлення військовозобов’язаних до тилових підрозділів. Також у столиці затримали колишнього співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за інформацією СБУ, намагався через особисті зв’язки зняти своїх клієнтів із військового обліку.

На Вінниччині затримали працівника насосної станції, який, за даними правоохоронців, розповідав військовозобов’язаним способи незаконного перетину державного кордону, зокрема вбрід через водойми.

У Чернігові викрили керівника будівельної компанії, який, за версією слідства, фіктивно працевлаштовував чоловіків, що давало підстави для отримання бронювання від мобілізації.

На Львівщині правоохоронці затримали організаторів, які продавали підроблені медичні довідки. У Стрийському районі, за даними СБУ, діяла група, яка за гроші перевозила чоловіків до кордону.

На Закарпатті, за інформацією слідства, організатори прокладали маршрути незаконного перетину кордону до країн Європейського Союзу через річку Тиса, а також намагалися через знайомих у територіальних центрах комплектування безпідставно оформити «демобілізацію» для своїх клієнтів.

Наразі затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, незаконне переправлення осіб через державний кордон, одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.

У разі доведення вини підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.