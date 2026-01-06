﻿
Суспiльство

Виші почали масово відраховувати студентів через мобілізацію

Українські заклади вищої освіти розпочали масштабні відрахування студентів, які систематично не відвідують заняття. На тлі мобілізації університети різко посилили контроль за присутністю на парах — і це вже призвело до тисяч відрахувань. І цей процес лише набирає обертів. Причина жорстких рішень — стрімкий наплив чоловіків призовного віку до вишів, багато з яких вступали не заради освіти, а щоб отримати відстрочку від військової служби. Перевірки можуть відбуватися на будь-якому рівні навчання, а відрахування миттєво обнуляє головний мотив фіктивного вступу — захист від мобілізації.

За словами народної депутатки Наталії Піпи, лише у 2024 році до передвищих та вищих навчальних закладів вступили 55 581 чоловік призовного віку. У 2025-му показник зменшився майже вдвічі — до 24 819, однак і ця цифра залишається аномально високою.

Тенденція стала очевидною ще раніше. Від початку повномасштабної війни кількість студентів віком понад 25 років зросла майже у вісім разів — з 30 тисяч до приблизно 230 тисяч осіб. Освітня система фактично перетворилася на один із каналів уникнення мобілізації.

За офіційними даними, наразі відраховано понад 50 тисяч студентів, які вступили з порушеннями або фактично не навчалися. І це число, як визнають у профільних структурах, не є остаточним.

Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті студенти, які навчаються на денній формі, здобувають першу послідовну освіту та раніше не проходили військову службу. У разі отримання повістки студент зобов’язаний надати до ТЦК підтверджувальні документи.

Фактично держава дає чіткий сигнал: освіта — це не інструмент ухилення, а привілей для тих, хто справді навчається. І університети більше не хочуть прикривати фіктивне студентство.

Як повідомляло раніше ForUa, Міноборони запускає систему тотального контролю мобілізованих.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мобілізаціястудентивідстрочкавідрахування студентів
