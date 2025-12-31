﻿
Суспiльство

Погода 31 грудня: невеликий сніг, сильний вітер та ожеледиця

Сьогодні погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України, що зумовить справжню зимову погоду з невеликим снігом, рвучким західним та північно-західним вітром і слабким, місцями помірним морозом вночі та невеликою від’ємною температурою в більшості областей вдень. По всій території країни - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг - на півдні та південному сході країни місцями. На дорогах місцями ожеледиця, повідомили синоптики.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці близько 5° морозу; в області 2-7° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

