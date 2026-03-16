«Оскар-2026»: оголошено тріумфаторів головної кінопремії року

У Лос-Анджелесі відбулася 98 церемонія вручення премії «Оскар».

Головним тріумфатором вечора став фільм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвою» – картина отримала одразу шість статуеток, включаючи нагороди за найкращий фільм та найкращу режисуру.

"Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Шон Пенн, проте на церемонію він не прийшов.

Найкращим актором визнали Майкла Б. Джордана за фільм «Грішники» – він обійшов Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітана Хоука та Вагнера Моура.

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Джессі Баклі («Хамнет»), а найкращою актрисою другого плану стала Емі Медіган («Зброя»). Її героїня тітонька Гледіс стала справжнім мемом, і саме з пародії на неї розпочалася церемонія.

Найкращим документальним фільмом визнали «Пан Ніхто проти Путіна» – основою лягли відеозаписи, які колишній учитель з уральського Карабаша Павло Таланкін знімав під час роботи у школі – для звітів про «патріотичні» заходи за участю дітей.

Таланкін, який виїхав з РФ два роки тому, стверджує, що знімав на прохання американського документаліста Девіда Боренштейна.

Навколо фільму не вщухають суперечки – Таланкіна критикують як прихильники війни, так і частину опозиції, вважаючи, що він не мав права показувати обличчя людей без їхньої згоди.

Переможці «Оскара-2026»:

Найкращий фільм – «Битва за битвою»

Найкраща актриса – Джессі Баклі («Хамнет»)

Найкращий актор – Майкл Б. Джордан («Грішники»)

Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон («Битва за битвою»)

Найкраща актриса другого плану – Емі Медіган («Зброя»)

Найкращий актор другого плану – Шон Пенн («Битва за битвою»)

Найкраща пісня – Golden («Кей-поп-мисливці на демонів»)

Найкращий іноземний фільм – «Сентиментальна цінність»

Найкращий оператор – «Грішники»

Найкращий монтаж – «Битва за битвою»

Найкращий звук – «Формула-1»

Найкращий саундтрек – «Грішники»

Найкращий документальний фільм – «Mr. Nobody Against Putin»

Найкращий короткометражний документальний фільм – «Всі порожні кімнати»

Найкращі візуальні ефекти – «Аватар: Полум'я та попіл»

Найкраща робота художника-постановника – «Франкенштейн»

Найкращий оригінальний сценарій – «Грішники»

Найкращий адаптований сценарій – «Битва за битвою»

Найкращий ігровий короткометражний фільм – «Співаки» та «Дві людини обмінюються слиною»

Найкращий кастинг – «Битва за битвою»

Найкращий грим та зачіски – «Франкенштейн»

Найкращі костюми – «Франкенштейн»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Дівчина, яка плакала перлами»

Найкращий анімаційний фільм – «Кей-поп мисливиці на демонів»