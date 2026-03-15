Уряд виділить понад 11 млрд грн на захист критичної інфраструктури, – Свириденко

В Україні визначили 210 об’єктів критичної інфраструктури в 10 областях, де найближчими днями розпочнуться роботи з посилення захисту. На ці потреби Кабінет міністрів планує спрямувати понад 11 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рішення було озвучене у Чернігові під час другого засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості. Учасники заслухали звіти щодо стану підготовки прифронтових Чернігівської та Сумської областей, а також сформували перелік першочергових потреб для десяти регіонів, включаючи Київську область.

"Під ці задачі готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту", — зазначила Свириденко.

Окрім бюджетного фінансування, уряд координує роботу з міжнародними партнерами для залучення додаткових коштів на посилення енергетичної безпеки. Також напрацьовуються кроки для підтримки бізнесу:

Програма доступного кредитування на енергонезалежність із фіксованою ставкою 7% річних.

Продовження термінів кредитування за програмою "5-7-9%" для підприємців у прифронтових зонах до кінця 2027 року.

Окремо на засіданні обговорили реалізацію плану стійкості Києва, який раніше подала міська влада.