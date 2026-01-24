В Україні очікують ускладнення руху транспорту та роботи підприємств через погоду

Укргідрометцентр попереджає про ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту через складні погодні умови у неділю, 25 січня.

На дорогах України очікується ожеледиця, а у західних областях, Одеській та Миколаївській регіонах (на Закарпатті — вночі) прогнозують ожеледь та налипання мокрого снігу. У цих областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

В Україні переважно невеликий сніг, на півдні та заході з дощем. Вночі на Прикарпатті, вдень у центральних областях прогнозують помірний сніг. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі на північному сході та сході країни до -17°, вдень -7…-12°. На півдні та заході вночі 3…-8°, вдень від -4° морозу до +1° тепла. У Києві 25 січня очікується невеликий сніг, ожеледиця на дорогах, вітер 5–10 м/с. Температура вночі -8…-10°, вдень -5…-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за всю історію спостережень у Києві найвища температура 25 січня вдень була +6,8° (2021 рік), найнижча вночі -25,6° (1892 рік).

У понеділок, 26 січня, в Україні сніг, на півдні та заході з дощем, на північному сході та більшості західних областей без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура на сході та північному сході вночі -12…-17°, вдень -7…-12°, на півдні та заході вночі -4…+1°, вдень -2…+3°. У Києві 26 січня очікується сніг та ожеледиця, вітер 5–10 м/с, температура вночі -6…-8°, вдень -2…-4°.