У МЗС України зреагували на погрози Ірану

У Міністерстві закордонних справ України порівняли погрози Ірану на адресу держави з "логікою серійного вбивці", який намагається виправдати власні злочини. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі "Українській правді".

Приводом для заяви став коментар голови комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрахіма Азізі. Той стверджував, що Україна нібито перетворила свою територію на "законну ціль" для Тегерана, оскільки допомагає іншим країнам дронами-перехоплювачами для захисту від іранських атак.

Тихий нагадав, що саме іранський режим роками підтримує вбивства українців, постачаючи Росії безпілотники та технології для агресії.

"У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН. Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", — наголосив речник МЗС.

Він додав, що іранська влада має понести відповідальність за всі злочини проти власного народу, а також інших країн та народів.

ForUA нагадує, очільник парламентського комітету нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що тепер вся територія України є "законною ціллю" для Тегерана через допомогу Києва Ізраїлю з безпілотниками.