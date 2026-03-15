Свiт

Нейтралітет Швейцарії: Уряд у Берні заборонив частину військових польотів США

Швейцарія відмовила у дозволі на проліт над своєю територією частині військових літаків США, пов’язаних з операціями проти Ірану. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, федеральний уряд у Берні в суботу, 14 березня, повідомив про відхилення двох запитів на проліт американських літаків, які планувалися на неділю. Водночас три інші польоти, серед яких два транспортні літаки, швейцарська сторона погодила.

У заяві влади наголошується, що відповідно до законодавства про нейтралітет Швейцарія не дозволяє використання свого повітряного простору сторонами конфлікту для виконання завдань військового характеру.

Також у Берні підкреслили, що надалі можуть відмовляти у дозволах на польоти американських літаків, якщо їхня кількість перевищуватиме звичайний рівень або якщо мета таких перельотів не буде чітко визначена чи буде пов’язана з веденням бойових дій.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Швейцаріявійна на Близькому Сходінейтралітет
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

