Путін заробив $10 млрд на війні на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дестабілізація ситуації на Близькому Сході приносить пряму фінансову вигоду країні-агресору. За його словами, лише за перші два тижні конфлікту в цьому регіоні Росія отримала додаткові прибутки у розмірі близько 10 мільярдів доларів.

Фінансовий важіль для продовження агресії

Зеленський наголосив, що зростання цін на енергоносії та хаос на світових ринках, спричинені близькосхідною кризою, грають на руку Кремлю. Ці надприбутки безпосередньо впливають на хід війни в Україні.

Наповнення бюджету війни: Додаткові мільярди доларів дозволяють РФ покривати витрати на виробництво зброї та виплати військовим.

Психологічний ефект: Фінансове підживлення посилює впевненість Путіна у здатності вести тривалу війну на виснаження.

Відволікання уваги: Конфлікт на Близькому Сході розпорошує увагу міжнародної спільноти та ресурси партнерів.

Заклик до посилення санкцій

На думку українського лідера, такий стан справ демонструє необхідність ще жорсткішого контролю за російськими доходами. Президент закликав світову спільноту діяти рішуче, щоб енергетичні прибутки Росії не ставали інструментом знищення демократичного світу.

Зеленський підкреслив, що поки агресор заробляє на глобальній нестабільності, його впевненість у безкарності лише зростатиме.