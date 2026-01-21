Синоптики сказали, коли очікується потепління в Україні

В Україну почне заходити хвиля потепління — з 22 січня температура повітря поступово підвищуватиметься, а на зміну сильним морозам прийдуть снігопади. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

Як пояснила синоптикиня, з території України нарешті піде антициклон, через вплив якого тривалий час зберігалися сильні морози.

"Нарешті почне потроху руйнуватися антициклон, підбиратиме хвоста. Перші опади з'являться на південному заході України, а ввечері місцями в центральних областях та на півночі. На решті території - без опадів", - пише синоптикиня.

Температура повітря у четвер, 22 січня, підвищиться до -2-5 градусів, вздовж північних областей ще прогнозується місцями до -8 градусів, а у більшості центральних областей вже очікуються "плюси" — від 2 морозу до 1 тепла, на півдні 0+2 градуси, в Криму до +5 градусів.

"У Києві 22 січня очікується холодна ніч до -12 градусів, вдень послабне до 2-4 градусів морозу. Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного. Місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", — зазначила Діденко.

Також вона додала, що потепління стане відчутним вже на наступному тижні.

Як повідомляв ForUA, синоптики прогнозують потепління в другій половині тижня — з 22 січня південні, центральні та західні області накриє теплий атмосферний фронт з півдня, тож температура підвищиться до -1... +4 °С.