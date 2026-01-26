«Лайки», які крадуть тисячі: викрита нова схема аферистів

У популярних месенджерах поширюються пропозиції легкого підробітку: користувачу обіцяють щоденні виплати за прості дії — наприклад, ставити лайки готелям на відомих онлайн-платформах. Насправді за цими схемами стоять кіберзлочинці, які прагнуть отримати доступ до платіжних карток і виманити великі суми грошей.

На початку шахраї справді можуть перерахувати символічну суму — кілька десятків або сотень гривень. Це робиться, щоб створити враження надійності та підвищити довіру користувача. Після цього жертву підштовхують до складніших завдань і збирають її персональні дані під виглядом реєстрації для виплат.

Наступний етап — «інвестиції». Користувачеві пропонують забронювати номер у готелі власними коштами, обіцяючи повернути суму з прибутком 20–40%. Спочатку гроші справді повертають, але згодом жертва вкладає дедалі більші суми — тисячі чи десятки тисяч гривень.

Коли сума стає значною, шахраї повідомляють про «технічний збій» і вимагають додатковий платіж, аби «розморозити» кошти. Процес триває, доки у жертви не закінчаться гроші або вона не усвідомить шахрайство. Після останнього траншу аферисти зникають, видаляють листування та блокують користувача.

Що робити, якщо дані розкрито

Негайно заблокуйте картку через онлайн-банкінг або гарячу лінію банку.

Повідомте банк і зафіксуйте факт шахрайства.

Подайте заяву на сайті Кіберполіції.

Як повідомляло раніше ForUa, псевдополіцейські ошукали жінку на 107 тисяч.