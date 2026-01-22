﻿
Українців попереджають про шахрайські листи від імітованого НБУ

Національний банк України (НБУ) повідомив у Телеграм-каналі про шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, які імітують офіційне листування від регулятора.

Зазначається, що в окремих випадках такі листи маскуються під звернення нібито від Департаменту фінансового моніторингу НБУ з вимогою надати документи, при цьому зловмисники надсилають повідомлення з різних електронних адрес, а у підписі вказують фейкову особу, нібито працівника регулятора.

У Нацбанку наголосили, що не слід завантажувати вкладені файли та переходити за посиланнями у таких повідомленнях, і уточнили, що для листування працівники центробанку використовують лише офіційну корпоративну пошту з доменом "@bank.gov.ua".

