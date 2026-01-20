Псевдополіцейські ошукали жінку на 107 тисяч

У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень. Зловмисники зателефонували жінці та повідомили, що її доньку нібито затримали і можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Єдиним «виходом» шахраї назвали негайну передачу грошей, повідомляє Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.
Перебуваючи у стресі, потерпіла через банківські термінали перерахувала кошти на рахунки, продиктовані шахраями. Лише пізніше вона зрозуміла, що стала жертвою обману і звернулася до поліції.
За фактом відкрито досудове розслідування, поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та перевіряє рух коштів.
Правоохоронці наголошують: справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати гроші.
Як уберегтися від шахраїв:
- одразу переривати підозрілі дзвінки;
- перевіряти інформацію у родичів;
- телефонувати на 102 або до найближчого відділу поліції;
- не передавати кошти незнайомцям.
Автор: Тетяна Андрійко