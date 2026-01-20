Псевдополіцейські ошукали жінку на 107 тисяч

У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень. Зловмисники зателефонували жінці та повідомили, що її доньку нібито затримали і можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Єдиним «виходом» шахраї назвали негайну передачу грошей, повідомляє Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

Перебуваючи у стресі, потерпіла через банківські термінали перерахувала кошти на рахунки, продиктовані шахраями. Лише пізніше вона зрозуміла, що стала жертвою обману і звернулася до поліції.

За фактом відкрито досудове розслідування, поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та перевіряє рух коштів.

Правоохоронці наголошують: справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати гроші.

Як уберегтися від шахраїв:

- одразу переривати підозрілі дзвінки;

- перевіряти інформацію у родичів;

- телефонувати на 102 або до найближчого відділу поліції;

- не передавати кошти незнайомцям.

