﻿
Надзвичайні події

Псевдополіцейські ошукали жінку на 107 тисяч

Псевдополіцейські ошукали жінку на 107 тисяч

У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень. Зловмисники зателефонували жінці та повідомили, що її доньку нібито затримали і можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Єдиним «виходом» шахраї назвали негайну передачу грошей, повідомляє Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

Перебуваючи у стресі, потерпіла через банківські термінали перерахувала кошти на рахунки, продиктовані шахраями. Лише пізніше вона зрозуміла, що стала жертвою обману і звернулася до поліції.

За фактом відкрито досудове розслідування, поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та перевіряє рух коштів.

Правоохоронці наголошують: справжні працівники поліції ніколи не телефонують із вимогами передати гроші.

Як уберегтися від шахраїв:

- одразу переривати підозрілі дзвінки;

- перевіряти інформацію у родичів;

- телефонувати на 102 або до найближчого відділу поліції;

- не передавати кошти незнайомцям.

Як повідомляло раніше ForUa, у Дніпропетровській області шахраї вимагали у пенсіонерів більше мільйона гривень.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

шахраїНацполіціявимагання грошейтелефонні шахраї
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Туск застеріг президента Навроцького від вступу до "Ради миру" Трампа
Свiт 19.01.2026 23:32:57
Туск застеріг президента Навроцького від вступу до "Ради миру" Трампа
Читати
Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Економіка 19.01.2026 23:03:00
Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Читати
САП просить суд конфіскувати активи ексначальника Кременчуцького ТЦК
Надзвичайні події 19.01.2026 22:34:47
САП просить суд конфіскувати активи ексначальника Кременчуцького ТЦК
Читати

Популярнi статтi