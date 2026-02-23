Шахраї-криптовалютники обкрадали громадян ЄС

СБУ і Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвії та Литови ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.

За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах, повідомляє СБУ.



Протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн. доларів США незаконного доходу.



Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.



Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.



На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.



На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.



У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.



Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.



Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.



Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:



- чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

- чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).



Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

