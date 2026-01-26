Нардеп від «Слуги народу» загинув у ДТП

У неділю ввечері, 25 січня, поблизу Львова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю квадроцикла та маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За попередніми даними, ДТП сталася близько 18:40 у селі Сокільники на трасі в напрямку Малечковичів. Водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з маршрутним автобусом. На фото з місця події видно, що маршрутне таксі зазнало пошкоджень у передній частині з боку водія, тоді як квадроцикл був серйозно понівечений.

Ореста Саламаху у важкому стані доправили до лікарні та намагалися реанімувати, однак близько 20:00 він помер.

Інформацію про загибель депутата підтвердив також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, аварія сталася в темну пору доби на жвавій ділянці дороги, а медики до останнього боролися за життя народного депутата.

