﻿
Надзвичайні події

Нардеп від «Слуги народу» загинув у ДТП

Нардеп від «Слуги народу» загинув у ДТП

У неділю ввечері, 25 січня, поблизу Львова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю квадроцикла та маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За попередніми даними, ДТП сталася близько 18:40 у селі Сокільники на трасі в напрямку Малечковичів. Водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з маршрутним автобусом. На фото з місця події видно, що маршрутне таксі зазнало пошкоджень у передній частині з боку водія, тоді як квадроцикл був серйозно понівечений.

Ореста Саламаху у важкому стані доправили до лікарні та намагалися реанімувати, однак близько 20:00 він помер.

Інформацію про загибель депутата підтвердив також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, аварія сталася в темну пору доби на жвавій ділянці дороги, а медики до останнього боролися за життя народного депутата.

Як повідомляло раніше ForUa, колишній очільник "Укренерго" загинув від ураження струмом.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДТПсмертьОрест Саламахазагибель депутата
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський у Давосі отримав від Трампа згоду на постачання ракет PAC-3 для систем Patriot
Війна 24.01.2026 07:49:41
Зеленський у Давосі отримав від Трампа згоду на постачання ракет PAC-3 для систем Patriot
Читати
Україна, США та Росія домовилися в суботу продовжити перемовини в Абу-Дабі
Полiтика 24.01.2026 00:43:44
Україна, США та Росія домовилися в суботу продовжити перемовини в Абу-Дабі
Читати
В ОАЕ відбулася перша розмова між українською та російською делегаціями
Полiтика 23.01.2026 20:43:59
В ОАЕ відбулася перша розмова між українською та російською делегаціями
Читати

Популярнi статтi