Колишній тимчасовий виконувач обов’язків та член правління «Укренерго» Олексій Брехт загинув від ураження струмом.

Смерть настала від ураження струмом на одній із підстанцій «Укренерго».

У Міненерго та компанії ДТЕК підтвердили смерть Брехта «під час виконання професійних обов'язків».

«Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам-енергетикам», — додали в ДТЕК.

Нагадаємо, Брехта призначили виконувачем обов’язків голови правління компанії «Укренерго» у вересні 2024 року — після того, як із цієї посади звільнили Володимира Кудрицького. До того Брехт був його заступником.

У червні 2025-го Брехта на посаді замінив член Правління «Укренерго» й директор з управління ОЕС України Віталій Зайченко.