Тисячі травмованих через слизькі дороги: прокуратура вперше пішла на масштабні підозри

Неналежна робота комунальних служб у Києві призвела до тисяч травм серед мешканців міста та значних матеріальних збитків. За цими фактами прокурори повідомили про підозру посадовцям столичних комунальних підприємств, інформує Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, упродовж грудня 2025 року — лютого 2026 року через неналежне очищення доріг і тротуарів та відсутність своєчасної обробки протиожеледними засобами до медичних закладів зі скаргами на травмування звернулися 6169 людей, серед яких 321 дитина. Госпіталізації потребували 1155 осіб, з них 66 дітей. Усі ці випадки отримали правову оцінку правоохоронних органів.

У різних районах столиці зафіксовано численні тяжкі травми. Зокрема, в Подільському районі літня жінка отримала переломи обох кісток гомілки, витративши на лікування 57 тис. грн. На тій самій вулиці ще кілька пішоходів зазнали складних переломів, а витрати на лікування сягали від 24,7 тис. до 50 тис. грн.

У Голосіївському районі через необроблену дорогу сталися дві ДТП — автомобілі врізалися у стовп та бетонну огорожу, загальна сума збитків наблизилася до 1 млн грн.

У Святошинському районі пенсіонерка послизнулася біля бювету та зламала шийку плечової кістки, операція і лікування обійшлися у 240 тис. грн. Аналогічні випадки з тяжкими переломами зафіксували в Деснянському, Дарницькому, Солом’янському, Печерському, Дніпровському та Шевченківському районах, де потерпілі зазнавали переломів кінцівок, хребта, тазостегнових суглобів і потребували оперативного втручання. В одному з випадків постраждалий заявив цивільний позов на 500 тис. грн.

У прокуратурі наголошують, що причиною всіх цих інцидентів стала неналежна обробка тротуарів і проїжджої частини засобами проти ожеледиці. Усі зазначені вулиці перебувають на обслуговуванні столичних комунальних підприємств, тож прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості дев’ятьом керівникам КП.