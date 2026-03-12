﻿
Надзвичайні події

Трагічна подія: У Харкові шестеро дітей провалилися під кригу, двоє загинули

У Харкові двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі у Шевченківському районі міста. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Трагічна подія сталася 12 березня. Під кригу провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець зміг врятувати чотирьох дітей. На жаль, двоє хлопців - 17 та 10 років - загинули.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи ДСНС надають допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Як повідомляв ForUA, від початку року на водних об’єктах України загинули 22 людини. Вдалося врятувати 15 осіб, зокрема 4 дітей.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДСНСдітиХарківкригатрагічна подія
Популярнi статтi