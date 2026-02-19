Українця затримали після зіткнення з машиною кортежу прем’єр-міністра Чорногорії

У Чорногорія на трасі Матешево–Колашин сталася ДТП за участи автомобіля з ескорту прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїч. За даними поліції, український водій BMW зіткнувся зі службовим авто, внаслідок чого травмувалися троє поліцейських.

Про інцидент повідомляє RTCG з посиланням на правоохоронців.

Аварія сталася 18 лютого близько 16:30 у селі Скрбуша на дорозі Матешево–Колашин. За попередньою інформацією, 21-річний громадянин України, керуючи BMW, перетнув зустрічну смугу на ділянці з суцільною лінією розмітки та врізався у передню частину службового автомобіля поліції. У момент зіткнення в ньому перебували троє правоохоронців.

У поліції уточнили, що прем’єр-міністр перебував в іншому автомобілі кортежу і не постраждав. Водія BMW затримали за підозрою у створенні загрози безпеці дорожнього руху та доставили до Основної державної прокуратури в Колашин для подальших процесуальних дій.

Рух трасою Матешево–Колашин відновили. Розслідування триває, після його завершення поліція обіцяє оприлюднити додаткові подробиці.