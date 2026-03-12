﻿
ЄК планує відправити інспекцію для перевірки стану трубопроводу «Дружба»

У Єврокомісії виступили з пропозицією направити в Україну місію для моніторингу стану пошкодження нафтового трубопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу у Брюсселі.

Представниця ЄК зазначила, що було запропоновано відправити інспекцію для перевірки трубопроводу.

На запитання, чи прийняла українська влада пропозицію щодо місії зі з’ясування фактів, відповіла, що Єврокомісія "наразі очікує відповіді".

Щодо делегації, яку угорський уряд Віктора Орбана відправив в Україну, зазначила, що не має про неї жодних подробиць.

Також головна речниця Єврокомісії Паола Пінью додала, що з цього питання "найкраще звернутися безпосередньо до угорських колег". ЄК вже кілька тижнів веде інтенсивні обговорення та контактує з Україною, а також з найбільш зацікавленими країнами-членами з приводу ремонту трубопроводу "Дружба".

ForUA нагадує, що угорська делегація на чолі з держсекретарем міністерства енергетики Габором Чепеком прибула до України для проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірки його технічного стану. Про це посадовець написав у Facebook. У своєму зверненні на пункті пропуску з Україною представник угорського відомства окреслив коло запланованих зустрічей та головну мету візиту.

Також Зеленський потім заявив, що йому невідомо, чим займається угорська делегація, яка прибула з візитом нібито для інспекції нафтопроводу, атакованого РФ. У МЗС України уточнили, що група угорських громадян заїхала на територію держави без офіційного статусу та без узгоджених зустрічей.

