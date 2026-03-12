Ворог просунувся на Костянтинівському та Краматорському напрямках, – DeepState

Станом на 12 березня 2026 року російська окупаційна армія просунулася на Костянтинівському та Краматорському поблизу двох населених пунктів. Про це інформує OSINT-проєкт DeepState.

Як зазначається, йдеться про с. Бересток Іллінівської сільської громади Краматорського району.

Також просування зафіксоване біля с. Федорівка Друга Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Карти DeepState свідчать, що площа територій під контролем росармії на Костянтинівському напрямку збільшилась на 0,6 кв. км, тоді як площа району "проникнення" — на 5,8 кв. км.

На Краматорському напрямку окупанти захопили 1,2 кв. км, проте площа району "проникнення" скоротилася на 0,4 кв. км.

З огляду на це, площа окупованої території на відповідних напрямках збільшилась на 1,88 кв. км.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 12 березня було відомо про 10 наступальних дій РФ у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру на Костянтинівському напрямку, один бій тривав. Водночас, про активні наступи на Краматорському напрямку інформації не було.