Контррозвідка СБУ затримала росіянина за підозрою у шпигуванні у кількох регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки затримала громадянина РФ за підозрою на роботу на російську воєнну розвідку (ГРУ). Зловмисник відстежував локації Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, росіянин мав посвідку на постійне проживання в Україні та шпигував під прикриттям зварювальника у приватній компанії на Дніпропетровщині. Під час робочих відряджень по різних регіонах України фігурант фіксував координати українських військ. Серед основних об’єктів, які його "цікавили", були підрозділи ППО, блокпости і аеродроми Сил оборони у Дніпропетровській області та на заході України.

У разі виявлення військових об’єктів він позначав їхнє розташування на гугл-картах, щоб сформувати "звіт" для ГРУ. Зокрема задокументовано, як, перебуваючи на заході України, зловмисник намагався виявити місцеві летовища з бойовою авіацією ЗСУ.

Контррозвідка СБУ тримала росіянина "у полі зору" ще від початку його шпигунської активності. Це дозволило не тільки задокументувати злочини, а й убезпечити всі локації Сил оборони, які встиг розвідати фігурант. Чоловіка затримали за місцем його проживання у Кіровоградській області.

За матеріалами справи, росіянин був завербований ГРУ через свого давнього знайомого, який співпрацює з окупантами на захопленій території Запорізької області. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше ForUA повідомляв, що СБУ попередила спробу вчинення терористичного акту в центрі Рівного. Правоохоронці затримали чоловіка, який за вказівкою російських спецслужб встановив саморобний вибуховий пристрій біля громадського закладу.