Угорський дипломат звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік» після заяв РФ

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про атаку на інфраструктуру газопроводу "Турецький потік", яка сталася 11 березня. Угорська сторона пов'язує цей інцидент із загрозою для своєї енергетичної безпеки. Про це міністр закордонних справ Угорщини написав у Twitter.

За словами угорського дипломата, удар по об'єкту газової інфраструктури безпосередньо впливає на можливості Угорщини отримувати енергоресурси.

"Україна зараз атакувала інфраструктуру "TurkStream" в Росії, яка гарантує постачання газу до Угорщини. Без "TurkStream" Угорщина просто не може бути забезпечена газом з географічної та фізичної точки зору", – написав Сіярто.

Він також додав, що вважає дії щодо блокування нафтопроводу "Дружба" та інцидент із газопроводом "серйозними атаками на суверенітет" країни.

ForUA нагадує, що раніше російський монополіст "Газпром" заявив про нібито атаку українських сил на компресорну станцію "Російська", яка розташована на півдні РФ.

Пресслужба російського "Газпрому" розповіла і про інші атаки за останні два тижні на об'єкти, які забезпечують експортні поставки газопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік" у напрямку Туреччини.