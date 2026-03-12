﻿
Столиця

Кияни масово скуповують зброю

На 12 березня кияни задекларували 1 тис. 929 одиниць вогнепальної зброї та близько 840 тис. набоїв.

До підрозділів поліції Києва звернулися понад 1800 жителів столиці.

"Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння", - повідомляє поліція Києва.

Усі мешканці столиці протягом кількох годин отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних підставах.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяКиївполіція
