Медики назвали найефективніший спосіб боротьби з депресією та тривожністю

Нове масштабне дослідження підтвердило, що регулярна фізична активність є не просто корисним доповненням, а одним із найпотужніших інструментів у лікуванні психічних розладів. Аналіз даних десятків тисяч людей показав: спорт може бути таким же ефективним, як медикаменти чи психотерапія, а в деяких випадках навіть перевершувати їх. Результати були опубліковані в «Британському журналі спортивної медицини».

Масштаби дослідження

Науковці провели колосальну роботу, проаналізувавши два великі пласти даних:

Депресія: оцінено 800 окремих досліджень (57 930 учасників віком від 10 до 90 років).

Тривожні розлади: вивчено 258 досліджень (19 368 учасників віком від 18 до 67 років).

Усі піддослідні мали клінічно підтверджені симптоми, але не страждали на супутні фізичні захворювання, що дозволило вченим чітко відстежити вплив саме фізичних вправ.

Що працює найкраще?

Дослідники розділили фізичну активність на чотири групи: аеробні тренування, силові навантаження, вправи на розслаблення (йога, тай-чи) та комбіновані методи.

Ключові висновки аналізу:

Аеробні тренування показали найсильніший вплив на зниження симптомів. Найбільш помітний результат зафіксовано у молодих людей (18–30 років) та жінок у післяпологовий період.

Груповий формат. Заняття під керівництвом інструктора або в колі однодумців значно краще полегшують стан, ніж поодинокі тренування.

Інтенсивність для тривожних станів. Для боротьби з тривогою особливо ефективними виявилися короткі тренування помірної або низької інтенсивності.

Новий стандарт терапії

Результати доводять, що рух має стати невід'ємною частиною протоколів лікування. Незалежно від статі чи віку, регулярна активність допомагає мозку долати кризові стани.

Вчені наголошують: фізичні втручання мають розглядатися як фундаментальний метод терапії тривожних розладів та депресії нарівні з традиційними методами.