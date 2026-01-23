США пропонують Україні відмову від Донбасу в обмін на непідкріплені гарантії і кошти, - ЗМІ

Сполучені Штати нібито пропонують президентові України Володимиру Зеленському погодитися на відмову від неокупованої частини Донбасу в обмін на масштабне фінансування відбудови та гарантії безпеки. Про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на заяви європейських лідерів.

Як розповів журналістам прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, на переговорах щодо можливого мирного врегулювання наразі обговорюються щонайменше чотири документи, які теоретично можуть скласти єдиний пакет мирної угоди.

За словами Пленковича, перший документ є вступною рамкою для всього пакету, після чого йдуть три ключові частини. Найбільш чутливим для української сторони пунктом є положення, яке передбачає передачу Росії Донбасу. Водночас хорватський прем’єр наголосив, що для Києва принципово важливо не оформлювати таку поступку де-юре, аби зберегти можливість перегляду домовленостей у майбутньому.

Щоб компенсувати політичні ризики для президента України, США, за даними видання, пропонують дві ключові зустрічні умови. Перший документ містить детальний план державного та приватного фінансування відбудови України на суму близько 800 млрд доларів. Проєкт нібито має реалізовуватися під керівництвом голови інвестиційного фонду BlackRock Ларрі Фінка. Другий документ передбачає надання Україні американських гарантій безпеки за підтримки європейських країн, які можуть направити свій персонал на місце.

Таким чином, як зазначається, Україні пропонують погодитися на територіальні поступки в обмін на фінансову допомогу та безпекові гарантії з боку Заходу.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб застеріг, що існує ще один документ, який визначає послідовність реалізації домовленостей. Згідно з ним, Україна має піти на поступки щодо Донбасу, тоді як план відбудови на 800 млрд доларів наразі залишається лише на папері і не підкріплений реальним фінансуванням. Крім того, залишається відкритим питання, чи погодиться Владімір Путін на безпекові гарантії, які передбачають присутність іноземних військ на території України.