Путін хоче використати Раду миру для власної вигоди

Російський диктатор Володимир Путін зацікавився пропозицією президента США Дональда Трампа щодо створення Ради миру. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), він намагається використати цю інституцію для здобуття прихильності Трампа та для повернення заморожених російських активів, необхідних для підтримки економіки РФ.

21 січня Путін заявив, що Росія розглядає можливість приєднання до Ради миру. Він запропонував використати один мільярд доларів із заморожених у США активів для отримання преференцій у цій організації. Решта коштів, за його словами, може бути спрямована на відновлення територій, пошкоджених бойовими діями після укладання мирного договору між Росією та Україною.

Аналітики ISW зазначають, що Путін, ймовірно, має на увазі окуповані Росією території, а не ті, що залишаються під контролем України. Використання заморожених активів, за оцінкою експертів, дозволить Росії відновити економіку та інфраструктуру тимчасово окупованих регіонів і частково компенсувати витрати, спричинені вторгненням у 2022 році.

Якщо Вашингтон погодиться на пропозицію Путіна, це не лише поверне Росії втрачені кошти, а й підтримає інтеграцію економіки, суспільства та інфраструктури окупованих територій у центральну російську систему.

