Війна

На східному напрямку загинув командир авіабригади Олександр Довгач

Командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач загинув 9 березня під час виконання бойового вильоту на східному напрямку. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

У Повітряних силах зазначили, що полковник, який мав звання Героя України, виконував бойове завдання в умовах значної переваги противника в повітрі та активної роботи його систем протиповітряної оборони.

У повідомленні наголошується, що Довгач брав участь у бойових діях від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час він здійснив сотні бойових вильотів, зокрема під час оборони Київської області, Харківської області, Херсонської області та операцій у районі острова Зміїний.

Обставини загибелі літуна наразі встановлюються.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Герой УкраїниОлександр ДовгачПС ЗСУ
