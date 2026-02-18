У Міноборони пропонують обмежити свободу заради боротьби з дронами

Для протидії новій тактиці російських військ, які доставляють FPV-дрони на ударних безпілотниках типу Shahed, варто розглянути запровадження продажу SIM-карт за паспортами з обмеженням їх кількості. Таку позицію висловив радник міністра оборони України з технологічних питань Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш».

За його словами, російська армія застосовує керування FPV-дронами через мобільні мережі LTE — технологію, яку раніше активно використовували й українські сили. Суть схеми полягає в тому, що FPV-дрони доставляють крилатими БпЛА у райони зі стабільним мобільним зв’язком, після чого оператори з території Росії керують ними в режимі реального часу. Час польоту таких дронів становить лише кілька хвилин, а для зв’язку, зокрема, використовують українські SIM-карти.

Бескрестнов наголосив, що над пошуком технічних рішень працюють сотні фахівців у цілодобовому режимі, однак противник постійно намагається обходити алгоритми протидії. На його думку, одним із кроків, який здатен частково стримати цю загрозу, може стати обмеження продажу SIM-карт за паспортами. Він визнав, що таке рішення є політично чутливим і потребує змін до законодавства, але вважає його доцільним на період воєнного стану.

Радник міністра оборони зазначив, що зараз будь-хто може безконтрольно придбати тисячі SIM-карт і переправити їх до РФ, тоді як паспортний контроль хоча б зменшив би масштаби цього явища. Іншим можливим варіантом він назвав часткове обмеження передачі мобільних даних, водночас визнавши, що такі кроки будуть болісними для країни.

Останнім часом російські війська використовують ударні безпілотники як носії одразу двох FPV-дронів. Окрім Shahed, для цього застосовують БпЛА типу «Молнія» та «Гербера», що ускладнює протидію таким атакам.