Стрибок цін на нафту через конфлікт США та Ірану посилить інфляцію у світі

Військове протистояння між США та Іраном може завдати значно більшого економічного удару по Європі та Азії, ніж по самих Сполучених Штатах. Про це пише газета Financial Times.

Видання нагадує, що США є чистими експортерами природного газу з 2017 року та нафти з 2020 року. Через це американський енергетичний сектор може навіть виграти від підвищення цін на енергоносії, хоча зростання вартости бензину негативно вплине на доходи домогосподарств.

Натомість економіки Європи та Азії, які значною мірою залежать від імпорту енергії, можуть зіткнутися з різким посиленням інфляційного тиску.

Економісти попереджають, що тривале подорожчання енергоносіїв може прискорити інфляцію, знизити купівельну спроможність населення та стримати зростання ВВП у багатьох країнах. У такій ситуації центральні банки можуть бути змушені довше утримувати високі процентні ставки, а уряди — нести додаткове бюджетне навантаження.

Підвищення цін на енергоносії також перерозподілятиме доходи між країнами, оскільки держави-експортери нафти отримають значні додаткові прибутки.

Найбільший вплив стрибок цін може мати на Італії: за оцінками аналітиків, інфляція там у четвертому кварталі року може зрости більш ніж на один відсотковий пункт порівняно з попередніми прогнозами.

У Єврозоні загалом та у Великій Британії очікується підвищення прогнозованої інфляції більш ніж на пів відсоткового пункту. Водночас у США зростання інфляції прогнозують лише на рівні близько 0,2 процентного пункту, тоді як Канада може відчути найменший економічний вплив.