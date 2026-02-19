﻿
Війна

СБУ прорвала «захист» під Псковом: Нафтобаза «Великолукська» палає попри антидронові сітки

СБУ прорвала «захист» під Псковом: Нафтобаза «Великолукська» палає попри антидронові сітки

Цієї ночі дрони Служби безпеки України влаштували чергову успішну операцію в глибокому тилу ворога. Під ударом опинилася нафтобаза «Великолукська», розташована у Псковській області РФ — майже за 500 км від українського кордону.

За даними джерел, об’єкт атакували безпілотники Центру спеціальних операцій «А». Попри наявність антидронових сіток, які мали б захищати резервуари, дрони успішно подолали загородження. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше чотири потужні вибухи, після яких на території бази спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу поширення вогню та повторних детонацій влада була змушена евакуювати персонал сусідніх підприємств.

Нафтобаза належить компанії «Псковнефтепродукт» і використовувалася для зберігання дизельного пального, бензину та інших нафтопродуктів. Ураження таких логістичних вузлів є стратегічно важливим, оскільки це напряму послаблює можливості російської армії та перериває постачання палива для окупаційних військ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУнафтобазанафтобаза «Великолукська»
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США та Іран на межі великої війни, – Axios
Свiт 18.02.2026 21:07:28
США та Іран на межі великої війни, – Axios
Читати
Тристоронні переговори щодо України: Готуємось до продовження найближчим часом, – Буданов
Полiтика 18.02.2026 20:38:59
Тристоронні переговори щодо України: Готуємось до продовження найближчим часом, – Буданов
Читати
Зеленський сказав, що внески до PURL у 2026 році вже склали 584 млн доларів
Економіка 18.02.2026 20:09:04
Зеленський сказав, що внески до PURL у 2026 році вже склали 584 млн доларів
Читати

Популярнi статтi