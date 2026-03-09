﻿
Полiтика

Будапешт намагається узаконити вилучення коштів українського банку

Будапешт намагається узаконити вилучення коштів українського банку

Міністр закордонних справ Україна Андрій Сибіга заявив, що влада Угорщина просуває законопроєкт, який має на меті «легалізувати» незаконне вилучення коштів і цінностей українського державного Ощадбанку.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, після вилучення активів українського банку угорська сторона тепер пропонує законодавчі зміни, які дозволять узаконити ці дії. Міністр назвав це новим кроком у «спіралі беззаконня» та фактичним визнанням того, що попередні дії угорських органів не мали правових підстав.

Керівник МЗС також наголосив, що Україна має намір притягнути до відповідальности всіх причетних — не лише за незаконне вилучення коштів, а й за жорстоке поводження із сімома громадянами України. За його словами, це порушує положення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Раніше повідомлялося, що депутат угорської правлячої партії Fidesz Мате Кочіс 9 березня подав до парламенту Угорщини законопроєкт, який передбачає «замороження» активів, вилучених 5 березня у співробітників інкасації Ощадбанк.

Згідно з документом, вилучені активи — готівка у доларах і євро, а також банківське золото — можуть утримуватися щонайменше 60 днів для проведення прихованих слідчих дій та розслідування, яке проводить угорська Національна податкова та митна служба.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УгорщинаОщадбанкрашисти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зміна політики: Європа шукає способи залишити українських біженців назавжди - соціолог
Суспiльство 09.03.2026 12:13:03
Зміна політики: Європа шукає способи залишити українських біженців назавжди - соціолог
Читати
Цього місця низку музеїв Києва можна відвідати безкоштовно
Столиця 09.03.2026 11:53:39
Цього місця низку музеїв Києва можна відвідати безкоштовно
Читати
Полк «Скеля» звільнив центр Куп'янська та стратегічний машинобудівний завод
Війна 09.03.2026 11:11:10
Полк «Скеля» звільнив центр Куп'янська та стратегічний машинобудівний завод
Читати

Популярнi статтi