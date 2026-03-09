Будапешт намагається узаконити вилучення коштів українського банку

Міністр закордонних справ Україна Андрій Сибіга заявив, що влада Угорщина просуває законопроєкт, який має на меті «легалізувати» незаконне вилучення коштів і цінностей українського державного Ощадбанку.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, після вилучення активів українського банку угорська сторона тепер пропонує законодавчі зміни, які дозволять узаконити ці дії. Міністр назвав це новим кроком у «спіралі беззаконня» та фактичним визнанням того, що попередні дії угорських органів не мали правових підстав.

Керівник МЗС також наголосив, що Україна має намір притягнути до відповідальности всіх причетних — не лише за незаконне вилучення коштів, а й за жорстоке поводження із сімома громадянами України. За його словами, це порушує положення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Раніше повідомлялося, що депутат угорської правлячої партії Fidesz Мате Кочіс 9 березня подав до парламенту Угорщини законопроєкт, який передбачає «замороження» активів, вилучених 5 березня у співробітників інкасації Ощадбанк.

Згідно з документом, вилучені активи — готівка у доларах і євро, а також банківське золото — можуть утримуватися щонайменше 60 днів для проведення прихованих слідчих дій та розслідування, яке проводить угорська Національна податкова та митна служба.