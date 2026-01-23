Зустріч Путіна з Віткоффом: домовленостей щодо України не досягнуто

Перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю Росії, США та України відбудеться 23 січня в Абу-Дабі. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков після зустрічі диктатора з американською делегацією, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, російську делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков, а до складу групи увійдуть представники керівництва Міноборони. Делегація отримала «конкретні інструкції» від президента РФ. Одночасно в Абу-Дабі відбудеться зустріч керівників двосторонньої робочої групи з економічних питань Дмитрієва та Віткоффа.

Коментуючи переговори американської делегації з Путіним Ушаков заявив, що:

- американська сторона поділилася оцінками зустрічі Трампа з Зеленським у Давосі;

- обговорювали результати контактів США з Києвом та Європою;

- РФ вважає ключовим вирішення територіального питання і продовжуватиме домагатися своїх цілей «на полі бою», поки не буде врегулювання.

На зустрічі також обговорювалася ініціатива Трампа щодо створення «Ради миру» та ситуація навколо Гренландії. А питання розвитку російсько-американських відносин обговорювалося з урахуванням потенціалу співпраці у багатьох сферах.

