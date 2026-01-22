Після переговорів у Давосі Трамп звернувся з посланням до Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив 22 січня в Давосі, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була «дуже гарною», а його головне послання кремлівському лідеру Владіміру Путіну полягає в тому, що війна проти України має завершитися, повідомляє Радіо Свобода.

Після переговорів Трамп коротко поспілкувався з журналістами. За інформацією Білого дому та Офісу президента України, зустріч тривала близько години — вона розпочалася після 14:00 за київським часом і завершилася приблизно о 15:10. Деталі розмови сторони наразі не розкривають.

Очікується, що найближчим часом Володимир Зеленський виступить із промовою на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

Раніше, 21 січня, Дональд Трамп заявляв про готовність зустрітися із Зеленським у Давосі, тоді як в Офісі президента України повідомляли, що керівник держави перебуває в Києві. Сам Зеленський напередодні зазначав, що можливість поїздки до Швейцарії залежить від готовности документів про співпрацю зі США та іншими партнерами, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Україну на форумі з перших днів представляла делегація на чолі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим. Член делегації Рустем Умєров повідомив про зустрічі з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, ключовими темами переговорів були економічний розвиток, післявоєнне відновлення та безпекові гарантії.

Зустріч зі Стівом Віткоффом відбулася напередодні його запланованого візиту до Москви для переговорів із Владіміром Путіним. Раніше Bloomberg повідомляв, що Віткофф і Джаред Кушнер планують поїздку до Росії цього місяця.

Також повідомлялося, що 17 січня українська делегація провела переговори з представниками США в Маямі щодо можливого пакету економічної допомоги обсягом до 800 мільярдів доларів. Ініціатива передбачала довгострокову підтримку України у відновленні після можливого припинення вогню, однак, за даними Financial Times, підписання пакета в Давосі було відкладене через розбіжності між США та європейськими партнерами.