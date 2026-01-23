МВС готує масштабні чистки у Держприкордонслужбі

Міністерство внутрішніх справ у найближчий час планує провести масштабні кадрові зміни в Державній прикордонній службі України після корупційного скандалу за участі колишнього голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Про це повідомили джерела в оточенні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За їх інформацією, уже протягом наступного тижня МВС має намір замінити керівний склад прикордонних застав і пунктів пропуску в західних регіонах країни. «Командири прикордонних застав і пунктів пропуску західного регіону будуть замінені. На їхні посади планують призначити військовослужбовців із бойовим досвідом, ветеранів, а також співробітників ДПСУ з інших регіонів», — зазначило джерело.

Кадрові рішення стали реакцією на корупційний скандал, пов’язаний із Сергієм Дейнекою. У четвер детективи НАБУ спільно з прокурорами САП провели обшуки в межах кримінального провадження, у якому фігурує колишній очільник прикордонної служби.

За версією слідства, Дейнеко був причетний до схеми контрабанди сигарет через західний кордон України та отримував неправомірну вигоду за сприяння у безперешкодному пропуску вантажів. У справі також фігурують ще чотири співробітники ДПСУ.

За словами джерел, Сергій Дейнеко був звільнений із посади на початку року за станом здоров’я та мав значну автономність у прийнятті рішень. «Він справді міг давати вказівки щодо пропуску окремих транспортних засобів. Попри те, що йдеться про справу 2023 року, це ставить питання і до роботи служби внутрішньої безпеки ДПСУ, яка, очевидно, також потребує перезавантаження», — додав співрозмовник.

За даними НАБУ, контрабандна схема могла здійснюватися за участі дипломатичних представників.

Як повідомляло раніше ForUa, ексголова ДПСУ та його спільники заробили сотні тисяч євро на «зелених коридорах».