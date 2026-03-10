Домашні коти вміють копіювати людські посмішки, – дослідження

Домашні коти мають значно складнішу систему міміки, ніж вважалося раніше. Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) протягом кількох місяців спостерігали за поведінкою 53 тварин у спеціальному котокафе та зафіксували 276 унікальних виразів мордочки, пише видання ScienceDirect.

Для порівняння, у шимпанзе налічується близько 357 виразів, тоді як коти значно випередили собак за кількістю комбінацій рухів м’язів обличчя. Вчені припускають, що така багатогранна міміка розвинулася саме завдяки процесу одомашнення та тривалому співіснуванню з людьми.

Кожен із зафіксованих сигналів утворюється завдяки комбінації чотирьох із 26 унікальних рухів м’язів. Це включає зміну положення вух, розширення або звуження зіниць, рухи вусами, облизування носа та різні маніпуляції пащею. Дослідники помітили, що деякі дружні вирази котів дуже нагадують людську посмішку.

Аналіз відеозаписів показав, що приблизно 45% мімічних сигналів котів є дружніми та спрямовані на зміцнення соціальних зв’язків. Близько 37% виразів мають агресивний характер, а решта 18% є змішаними та вважаються складними для однозначного трактування.

Науковці Лорен Скотт та Бріттані Флоркевич наголошують, що одомашнення котів мало вирішальний вплив на розвиток цих сигналів. Коти не просто навчилися жити поруч із людьми, а й адаптували свою міміку для складнішої взаємодії всередині власного виду.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження дозволять точно розшифрувати, що саме коти намагаються “сказати” кожною з цих 276 гримас.