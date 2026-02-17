МВС вводить жорсткі стандарти безпеки у школах - подробиці

МВС України запровадило оновлені стандарти безпеки для закладів загальної середньої освіти на період дії воєнного стану. Відтепер фізична охорона, відеоспостереження та перевірка металодетекторами є обов’язковими для шкіл.

Наступні зміни закріплені в наказі МВС:

Фізична охорона. Кожен навчальний заклад має бути забезпечений професійною охороною — підрозділами поліції охорони або ліцензованими охоронними компаніями. Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять.

Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі. Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.

Відеоспостереження. Камери мають працювати цілодобово, а записи зберігатися щонайменше 30 діб. Система повинна охоплювати входи до будівель, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у вбиральнях і роздягальнях заборонене.

Тривожна кнопка. Школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну або мобільну.

Без коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.

Документ також передбачає жорсткіший порядок допуску до приміщень і технічне переоснащення закладів освіти з метою мінімізації воєнних та побутових ризиків для учасників освітнього процесу.

