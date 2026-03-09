ПЦУ закликала вірян молитися за здоров’я 97-літнього патріарха Філарета

Православна церква України закликала своїх вірних молитися за здоров’я патріарха Філарета, повідомивши про погіршення стану здоров’я видатного церковного діяча.

«Київська Митрополія ПЦУ повідомляє, що 9 березня 2026 року у звʼязку з погіршенням стану здоровʼя через загострення хронічних хвороб Святійший Патріарх Філарет був госпіталізований до медичного закладу в Києві. Закликаємо всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоровʼя Святійшого Патріарха Філарета», – йдеться в повідомленні Київської митрополії.

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року, йому нині 97 років. Упродовж багатьох років, від жовтня 1995 року, він очолював Українську православну церкву (Київського патріархату). У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала томос від Вселенського патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну, Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет закликав до об’єднавчого собору «трьох гілок українського православ’я», маючи на увазі Українську православну церкву (Московського патріархату,) Православну церкву України та УПЦ Київського патріархату.