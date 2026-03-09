Експрацівник школи, засуджений за вбивство двох 10-річних дівчат у Британії, помер після нападу у в’язниці

Ієн Гантлі, колишній шкільний працівник, засуджений за вбивство двох 10-річних дівчат у британському місті Сохем, помер після нападу у в’язниці.

Напад стався 26 лютого у в’язниці суворого режиму HMP Frankland у графстві Дарем. За даними джерел, інший ув’язнений напав на Гантлі з імпровізованою зброєю у тюремній майстерні. Чоловіка знайшли з тяжкими травмами голови – він лежав у калюжі крові.

Після нападу Гантлі ушпиталили. Він перебував на апаратах життєзабезпечення, однак помер від отриманих травм.

За інформацією BBC, у нападі підозрюють 43-річного Ентоні Расселла – засудженого за потрійне вбивство.

Поліція графства Дарем повідомила, що “розслідування обставин інциденту триває”.

Гантлі відбував довічне ув’язнення з мінімальним терміном 40 років за вбивство подруг Голлі Веллс і Джессіки Чепмен у 2002 році.

Дівчатка зникли у серпні 2002 року після сімейного барбекю у невеликому місті поблизу Кембриджа. Вважається, що вони прямували купити солодощі, коли Гантлі, якому на той момент було 28 років, заманив їх до свого будинку і вбив.

Їхнє зникнення отримало широкий розголос у Великій Британії. Поліція організувала масштабні пошуки, а правоохоронці зверталися до громадськості з проханням допомогти знайти дітей.

Через два тижні після початку пошуків тіла дівчат знайшли в канаві приблизно за 16 км від Сохема – поблизу бази Королівських військово-повітряних сил.

Фото: РА

Того ж дня Гантлі заарештували. Згодом суд визнав його винним у подвійному вбивстві та засудив до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 40 років.

Його тодішню подругу Максін Карр також засудили у 2003 році. Суд визнав її винною у змові з метою перешкоджання правосуддю після того, як вона надала Гантлі неправдиве алібі.

Через жорстокість злочину Гантлі неодноразово ставав мішенню для інших ув’язнених. У 2005 році у в’язниці HMP Wakefield засуджений убивця облив його окропом. У 2010 році на нього також напали – тоді йому порізали горло, і лікарям довелося накласти 21 шов.

В’язниця HMP Frankland, де стався останній напад, є установою суворого режиму, де утримують одних із найнебезпечніших злочинців у Великій Британії, зокрема вбивць і ґвалтівників.