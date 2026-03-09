11 країн звернулися до України по дрони для перехоплення безпілотників

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала 11 міжнародних запитів на постачання безпілотників-перехоплювачів, які здатні протидіяти атакам ворожих дронів.

Про це президент повідомив 9 березня за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За його словами, із такими запитами до України звернулися держави, що є сусідами Ірану, а також країни Європа та США. Вони зацікавлені в українському досвіді протидії дроновим атакам, зокрема у використанні безпілотників-перехоплювачів, систем радіоелектронної боротьби та підготовці фахівців.

Президент зазначив, що Україна готова позитивно реагувати на запити тих держав, які допомагають їй захищати громадян і підтримують незалежність країни. За його словами, на частину звернень уже надано конкретні відповіді та запропоновано форми співпраці, однак деталей він не навів.

Раніше американська газета The New York Times повідомляла, що Україна направила експертів із безпілотників для допомоги у захисті американських військових баз у Йорданії.

Також Зеленський заявляв, що українські фахівці можуть допомагати країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, а відповідні консультації щодо такої співпраці вже тривають.

Видання Financial Times раніше писало, що США та одна з країн Перської затоки розглядають можливість придбання українських дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими безпілотниками типу Shahed.