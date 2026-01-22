﻿
Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі тривала близько години

Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це журналістам у четвер повідомив речник президента України Сергій Никифоров. За його словами, наприкінці переговорів очільники держав також коротко поспілкувалися тет-а-тет.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин охарактеризував зустріч як хорошу, не вдаючись у деталі. Він зазначив, що тривалість переговорів не фіксували, однак результат оцінюють позитивно.

Водночас Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді» уточнив, що розмова Зеленського і Трампа тривала близько години.

Як повідомляв ForUA, Зеленський раніше не підтверджував свою участь у форумі в Давосі та напередодні заявляв, що не бачить сенсу в поїздці без чітких політичних результатів для України. За його словами, Київ очікує не декларацій, а реальних рішень щодо безпеки, підтримки та припинення війни. Саме можливість прямої розмови з президентом США щодо мирного плану стала ключовою умовою участі Зеленського у форумі.

Українська сторона розраховує донести до Трампа своє бачення врегулювання війни, зокрема питання безпекових гарантій, недопущення замороження конфлікту та неприйнятності будь-яких домовленостей за спиною Києва.

Водночас у Москві 22 січня очікують зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Владіміром Путіним. За даними західних ЗМІ, Кремль уже отримав неофіційний проєкт мирного плану, узгоджений Україною та європейськими партнерами, і сприймає майбутні переговори як можливість внести власні корективи.

Очікується, що американські посланці намагатимуться з’ясувати готовність Москви до компромісів і межі поступок, тоді як Київ побоюється спроб нав’язати сценарій швидкого припинення бойових дій без чітких гарантій безпеки та відповідальності Росії.

 Автор: Богдан Моримух

Давос Трамп Володимир Зеленський
Популярнi статтi